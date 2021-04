Kampf um Justiz geht weiter

Das Justizministerium drängt weiter auf Suspendierung des umstrittenen Spitzenbeamten. Die Krise und die Machtkämpfe in der Justiz schlagen längst auf das Klima in der Koalition durch.

Mit der am Ostermontag bekannt gewordenen Entscheidung des Justizministeriums über das weitere Vorgehen in der Causa um den wohl schillerndsten - und über viele Jahre mächtigsten - Beamten des Hauses spitzt sich der Machtkampf in der heimischen Justiz zu. Das Ministerium werde eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Bundesdisziplinarkommission über die Suspendierung des Strafrechts-Sektionschefs Christian Pilnacek einbringen, heißt es nun. Die Disziplinarbehörde hatte Ende März mit Bescheid beschlossen, dass keine Suspendierung verfügt wird. Damit ist nun das Bundesverwaltungsgericht am Wort, ...