Kanzler Kurz ist noch immer krank

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist noch immer krank und hat auch für heute alle Termine abgesagt. Die für Dienstag geplante ÖVP-Teamklausur vor dem morgigen Sommerministerrat wird daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teilte das Kanzleramt auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Am Sommerministerrat morgen im Schloss Reichenau an der Rax will er wieder teilnehmen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Kanzler hatte sich am Sonntag krank gemeldet