Kanzler Nehammer will das Schänden staatlicher Symbole gesetzlich verbieten

Bundeskanzler Nehammer will das Schänden staatlicher Symbole verbieten. Der Vorstoß des Kanzlers umfasst auch den Schutz israelischer Fahnen und ist notwendig, nachdem es in den vergangenen Wochen in mehreren EU-Staaten vermehrt zu öffentlichen Verbrennungen gekommen ist.

BILD: SN/STADT SALZBURG/ALEXANDER KILLER Die beschädigte Fahne vor Schloss Mirabell.