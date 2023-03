Kanzler Nehammer will die Sozialleistungen kürzen. Das wird schwierig

Das Ziel von ÖVP-Chef Karl Nehammer wäre, dass 2030 volle Sozialleistungen nur bekommt, wer seit mindestens fünf Jahren hier lebt. Für eine Gruppe gilt das seit Langem, für eine ist es ausgeschlossen.

Eine von ÖVP-Chef Karl Nehammer vergangenen Freitag in seiner Rede gemachte Aussage polarisiert besonders. Nehammer hatte gemeint, sein Ziel für 2030 sei es, die Sozialleistungen so neu zu regeln, dass nur der "zum vollen Sozialleistungsbezug berechtigt ist, der mindestens fünf Jahre durchgängig in Österreich lebt". Wenn nicht, solle es nur die Hälfte geben.

Für eine Gruppe gilt das schon seit Langem: für subsidiär Schutzberechtigte; sie sind beim Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug fünf Jahre lang auf "Kernleistungen" zu beschränken, die ...