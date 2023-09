Kaputter Flieger verhindert Abflug Van der Bellens zu UNO

Wegen eines technischen Gebrechens an einer AUA-Maschine und mangelnden Ersatzes konnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagfrüh nicht wie geplant zur UNO-Generalversammlung nach New York aufbrechen. Das berichtete krone.at. Demnach hätte Van der Bellen mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar um 10.10 Uhr in Wien abheben sollen. Die Reise soll nun später über Montreal erfolgen.

BILD: SN/IMAGO IMAGES/SEPA MEDIA/MARTIN JUEN Alexander Van der Bellen