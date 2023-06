Karas: Umschichtung von EU-Budget nicht möglich

Der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), hat Forderungen der österreichischen Regierung zurückgewiesen, vorhandene Budgetmittel zu Deckung des gestiegenen EU-Finanzierungsbedarfs einzusetzen und umzuschichten. Dies sei "nicht möglich, weil 95 Prozent aller Gelder der Europäischen Union in genehmigte Projekte in den Gemeinden, Regionen und die Mitgliedstaaten fließen", sagte Karas am Rande des Europaforum Göttweig gegenüber der APA.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Karas: EU-Budgetumschichtung nicht möglich