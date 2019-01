Kardinal Schönborn verteidigt Caritas gegen FPÖ

Kardinal Christoph Schönborn hat sich schützend vor die von der FPÖ attackierte Caritas gestellt. "Wer für den Nächsten kein Herz hat, der hat auch für Gott nichts übrig", schrieb er am Freitag in seiner Kolumne in der Gratis-Zeitung "Heute". Österreich sei reich an Hilfsorganisationen, kein staatliches System könnte ersetzen, was diese leisten.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Schönborn wirbt für Miteinander