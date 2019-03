Karfreitag: 500 Teilnehmer bei Schweigemarsch in Klagenfurt

500 Teilnehmer haben am Mittwochabend am ökumenischen Schweigemarsch zum Karfreitag teilgenommen, der von evangelischer, altkatholischer und römisch-katholischer Kirche veranstaltet wurde. Die Teilnehmer zogen vom Landhaushof zum Messegelände, wo der Politische Aschermittwoch der ÖVP stattfand. Dort wurde eine gemeinsame Erklärung an den Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber übergeben.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Ökomenischer Schweigemarsch in Klagenfurt