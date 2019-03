Karfreitag-Petition hat bisher 32.000 Unterschriften

Die von der evangelischen Kirche gestartete Online-Petition zum Erhalt des Karfreitag als Feiertag haben bisher rund 32.000 Personen unterzeichnet. Am Donnerstag trifft der lutherische Bischof Michael Bünker Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), um die Unterschriften zu übergeben. In einem offenen Brief zum bevorstehenden Karfreitag wandte sich der Bischof an die Gläubigen seiner Kirche.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Evangelische Kirche setzt sich für Karfreitag ein