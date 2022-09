Karl Nehammer und die ÖVP: Hundert Prozent können schnell verspielt sein

Aus Anlass der ORF-"Sommergespräche": ein Krisenkanzler im Krisenmodus. Für Karl Nehammer wird es wohl nicht einfacher werden.

Man soll ja bekanntlich nicht allzu heftig auf Umfragen schielen - aber was sich da im Vorfeld der Tiroler Landtagswahl am 25. September in der Demoskopie tut, ist schon bemerkenswert. Fast im Tagesrhythmus erscheinen derzeit Umfragen, die in ihrer Gesamtheit den Schluss nahelegen, dass die jahrzehntelang dominierende Volkspartei in Tirol ein Debakel erster Klasse erleiden wird. Zuletzt war es die Tiroler "Krone", die unter Berufung auf das IMAD-Institut der ÖVP nur noch 25,3 Prozent weissagte - nach 44,26 Prozent bei ...