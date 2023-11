Karner: Grenzkontrollen zu Slowakei "so lange wie notwendig"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat die Verlängerung der außerordentlichen Kontrollen an der Schengen-Grenze zur Slowakei in Aussicht gestellt, "so lange es notwendig ist". Beim ersten Besuch seines neuen slowakischen Amtskollegen Matúš Šutaj Eštok am Donnerstag in Wien sagte Karner, man wolle aber dies in einer Art und Weise tun, dass Pendler nicht geärgert und Schlepper bekämpft würden.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Der neue slowakische Innenminister zum Antrittsbesuch in Wien