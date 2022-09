Karner kommt nicht in den U-Ausschuss, wieder Gas als Thema

Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss beschäftigt sich auch am Mittwoch - dem zweiten Befragungstag in dieser Woche - mit der Frage nach der österreichischen Abhängigkeit von russischem Gas. Als erste Auskunftsperson kam am Vormittag Ex-OMV-Aufsichtsratspräsident Wolfgang C. Berndt ins Camineum in der Hofburg. Abgesagt hat hingegen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Karners Sprecher gab Mittwochfrüh gegenüber der APA bekannt, der Ressortchef werde der erst am Dienstag von den Oppositionsfraktionen gestellten Anfrage um ein Erscheinen nicht folgen. "Ein so kurzfristig angekündigtes Erscheinen ist dem Minister nicht möglich", hieß es aus seinem Büro zur APA. Für Verärgerung sorgte dies bei SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer: "Ich erinnere daran, in der Vergangenheit war es üblich, dass Minister immer auch am nächsten Tag kommen."

Grund für das Begehr der Opposition ist das Vorgehen Karners betreffend der Ladung des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium (und Ex-ÖBAG-Chef) Thomas Schmid. Dieser habe seinen Wohnsitz zwar ins Ausland verlegt, habe die Ladung aber dennoch erhalten, erklärte am Vortag SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer - das habe Schmid sogar vor dem Bundesverwaltungsgericht selbst ausgesagt. Trotzdem habe Karner am Montag dem U-Ausschuss mitgeteilt, Schmid nicht vorzuführen, da die Ladung nicht zugestellt worden sei.

Karners Büro wies diese Darstellung bereits am Dienstag zurück: "Der Innenminister würde Thomas Schmid sofort vorführen lassen. Aber er darf nicht, weil die gesetzliche Grundlage fehlt", so ein Sprecher. Krainer pochte am Mittwoch vor Sitzungsbeginn freilich neuerlich auf das Kommen des Ministers: "Wir bleiben dabei, er muss in den nächsten Tagen kommen und Stellung, nehmen warum er ein Gerichtsurteil negiert."

Inhaltlich wird am Mittwoch weiterhin die Gas-Strategie der OMV beleuchtet. Es sei die Frage, was die Politik davon wusste, so Krainer. "War (Ex-Kanzler Sebastian, Anm.) Kurz nur Bühnenbild, als er hinter der Vertragsunterzeichnung gestanden ist?" Man müsse davon ausgehen, dass er vom Inhalt wusste, verwies der SPÖ-Abgeordnete auf Chats, die darauf hindeuten würden, dass bei der Besetzung von Aufsichtsräten vor allem die "Steuerbarkeit" und die ÖVP-Nähe der jeweiligen Personen gezählt hätten. "Und wenn eine Spende auch dabei ist, war das kein Nachteil", so Krainer mit Blick auf eine Spenden Berndts an die ÖVP.

Die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli sagte zum Auftakt, die Frage sei neuerlich, wer davon profitiert hat, "dass Österreich in so eine gefährliche Situation hineinmanövriert worden ist. Und: Warum war es so vielen Menschen so wichtig, sich an Russland zu ketten?" Sie verwies auf den am Vortag von Ex-OMV-Vorstand Gerhard Roiss beschriebenen Vertrag mit der Gazprom von 2018 - ein "Knebelvertrag", mit der sich die OMV verpflichtet hatte, bis ins Jahr 2040 eine erhebliche Menge Gas zu kaufen. Roiss hatte bei seiner Befragung zum wiederholten Mal die starke Russland-Orientierung unter seinem Nachfolger Rainer Seele kritisch kommentiert. Zu Berndt meinte er lediglich, dieser habe eben diese Strategie des Konzerns mitunterschrieben - "mehr möchte ich zu dem Herrn nicht sagen".

Die Spende von Berndt an die ÖVP will am Mittwoch auch die FPÖ thematisieren: "Interessant" sei, dass Berndt und seine Gattin 65.000 Euro vor seiner Bestellung zum OMV-Aufsichtsrat OMV an die ÖVP gespendet hat, so FPÖ-Abgeordneter Christian Ries. Es sei die "Frage, wer da für ihn interveniert hat. Die ÖVP funktioniert offenbar wie Automat: Man wirft auf der einen Seite etwas hinein, auf der anderen Seite kommt eine Gegenleistung heraus", so Ries.

Kritik daran, dass die OMV-Geschäfte überhaupt im U-Ausschuss thematisiert werden, übte zum Auftakt neuerlich ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Die Frage, wie es zur hohen Abhängigkeit von russischem Gas kommen konnte, sei eine interessante, konstatierte er. "Wir haben in dieser Fragestellung aber ein großes Problem: Sie hat nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun." In der Sache sei aber auch klar, dass man den Wissensstand von damals (als die Verträge abgeschlossen wurden) mit jenem von heute vergleichen müsse. "Ich bleibe bei meiner Aussage, dass das russische Gas für den Wohlstand in Österreich unglaublich wichtig war. Dass man aus einer Ex-Post-Betrachtung manche Dinge anders machen würde - ja." Es habe aber niemand damit gerechnet, dass der russische Präsident Putin "diesen Angriffskrieg macht", so Hanger.

Für Vorwürfe, dass es im Zusammenhang mit den russischen Gasgeschäften zu "irgendeiner Vorteilsgewährung" gekommen sein könnte, gäbe es jedenfalls "überhaupt keine Ansatzpunkte", betonte er. "Ich weise dezidiert die Behauptungen zurück, dass Spenden mit Postenbesetzungen zusammenstehen." Das hätten die betroffenen Personen nicht notwendig.

Nach der Befragung von Berndt ist für den Nachmittag noch eine weitere frühere OMV-Mitarbeiterin geladen. Abgesagt hat hingegen die ehemalige rechte Hand von Ex-OMV-Chef Rainer Seele, Markus Friesacher.