Karner regt Abschiebungen nach Modell Großbritanniens an

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will über Abschiebungen illegal eingewanderter Migranten in Nicht-EU-Staaten nach dem Vorbild Großbritanniens diskutieren. Man solle sich anschauen, wie das Großbritannien mache oder Dänemark plane, sagte Karner am Montag bei einem Treffen der EU-Innenminister in Prag. "Die Situation bei der illegalen Migration ist in der Tat dramatisch", so der Innenminister.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Karner setzt auf mehr Abschiebungen