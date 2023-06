Karner schließt Asyl für Prigoschin nicht aus

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat eine mögliche Erteilung von Asyl für den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin nicht ausgeschlossen. "Was das Thema Asyl betrifft, möchte ich darauf verweisen, was ich schon mehrmals in diesem Zusammenhang gesagt habe: Da sind Einzelfallprüfungen vorgesehen und so ist es auch in Zukunft vorgesehen", antwortete Karner am Montag der APA in Wien auf eine entsprechende Frage.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Karner gesteht auch dem Söldnerführer eine Asyl-Einzelfallprüfung zu