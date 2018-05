Kassen-Obmann Huss über die geplante Reform: "Abseits jeglicher Realität"

Kassen-Obmann Andreas Huss fürchtet um die Salzburger Beitragsgelder. Der gelernte Gewerkschafter will die geplante Kassenreform der Regierung nicht kampflos hinnehmen.

Andreas Huss ist Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz und Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse.

Sie sagten in einer Aussendung, dass durch die Kassenreform "Geld der Salzburger aus Salzburg abgezogen" wird. Inwiefern? Andreas Huss: Die Salzburger Gebietskrankenkasse hat zurzeit Rücklagen von rund 230 Millionen Euro. Die Regierung will alle Rücklagen, bei denen es sich nicht um freie Rücklagen handelt, aus den Bundesländern abziehen. Das betrifft unsere Leistungssicherungsrücklage von 66 Millionen Euro und die Unterstützungsfondsrücklage von 33 Millionen Euro. Es werden also knapp 100 Millionen an Rücklagen der Salzburger Beitragszahler abgezogen und nicht mehr in Salzburg zur Verfügung stehen.