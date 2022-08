Katzian fordert von Regierung Tempo bei Energiepreisbremse

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fordert von der Regierung mehr Tempo bei der geplanten Energiepreisbremse. Das würde sich derzeit wie ein Strudelteig ziehen. "Es geht mir schon - ehrlich gesagt - ein bisschen am Hammer." Nur zu beobachten und Berechnungen anzustellen, wie das die Regierung mache, sei endenwollend lustig, sagte Katzian am Samstag in der Radioreihe "Im Journal zu Gast".

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Energiepreise steigen immer weiter