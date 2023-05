Kein Kilometergeld, wenn die Anreise mit den Öffis möglich ist, und genauere Regeln: NGOs fordern ein Umdenken bei Dienstreisen

Greenpeace, VCÖ und Global 2000 fordern positive Anreize für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. "In Öffis, die es nicht gibt, kann man schwer umsteigen", sagen die Neos.

Als Reaktion auf den SN-Artikel über klimaschädliche Dienstreisen fordert Greenpeace die Streichung des Kilometergelds, wenn das Ziel "bequem per Zug" erreichbar ist. Auch Global 2000 will Pkw-Dienstreisen nur dann erlauben, wenn öffentlich anzureisen nicht möglich ist. Der Mobilitätsclub VCÖ fordert genauere Richtlinien für Dienstreisen und Kostenrückerstattung von Einzeltickets, wenn das Klimaticket verwendet wird. Positive Anreize wollen auch die Neos. Dass Öffis-Nutzer aktuell benachteiligt werden, sei "absurd", sagt Neos-Verkehrssprecher Johannes Margreiter zu den SN. Damit sich die Praxis tatsächlich ändert, reiche es aber nicht, nur die Tarife zu senken: "Die Bundesregierung muss endlich intensiv in den Ausbau der Öffis investieren. Denn in Öffis, die es nicht gibt, kann man schwer umsteigen."



"Der Verkehr ist für rund ein Drittel aller Treibhausgase in Österreich verantwortlich und damit Klimakiller Nummer eins", sagt Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace. Gerade der öffentliche Sektor müsse Vorbild werden, "Subventionen für klimaschädliche Dienstreisen" müssten "unverzüglich gestrichen" werden. Stattdessen sollen aus Sicht von Greenpeace Anreize gesetzt werden, um die Öffi-Nutzung attraktiver zu machen. Die verpflichtende Kostenübernahme für Öffi-Tickets von mindestens 50 Prozent durch Arbeitgebende, wie dies bereits in Frankreich der Fall ist, sei "ein erster Schritt".

"Das Kilometergeld in der aktuellen Form führt zu einem großen Anreiz, den Pkw statt der Bahn für Dienstreisen zu nutzen", erläutert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000. Er sagt, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sollte generell zum Standard werden: "Wer mit der Bahn fährt, kann sich entspannter auf Termine vorbereiten und im Zug arbeiten. Der öffentliche Dienst, aber auch Unternehmen sind daher gefordert, Anreize zu setzen, damit für Dienstreisen umweltfreundliche Verkehrsmittel gewählt werden." Auf positive Anreize setzt auch der VCÖ: "Wer Öffis nutzt, bekommt nur die Ticketkosten. Wer das eigene private Klimaticket nutzt, sollte also ebenfalls die Kosten für das Einzelticket erhalten", sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Der Verkehrsclub unterstützt die Wifo-Forderung nach einheitlichen Standards für Dienstreiserichtlinien in Bezug auf Klimaverträglichkeit. Da durch das Potenzial von Videokonferenzen etliche Dienstreisen auch vermieden werden können, sollte in Dienstreiserichtlinien auch verankert sein, unter welchen Bedingungen überhaupt eine Dienstreise notwendig ist - und was mit Videokonferenzen erledigt werden kann.