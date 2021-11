Kein Stimmenfang auf Kosten der Gesundheit

Die Covidpolitik lässt sich zu sehr von taktischen Überlegungen leiten. Gerade die haben in einer Krise nichts verloren.

Der Lockdown für Menschen, die noch nicht geimpft sind, ist umstritten, er kommt aber nicht so überraschend, wie manche jetzt tun. Die Regierung hat ihn bereits am 23. Oktober in ihrem Fünf-Stufen-Plan für den Fall angekündigt, dass sich die Lage in den Spitälern und Intensivstationen nicht entspannt, sondern weiter verschärft. Der Fall ist jetzt eingetreten.

Medizinerinnen und Mediziner fürchten, dass diese Notbremsung nicht mehr ausreicht, und raten zu schärferen Maßnahmen. Dazu konnten sich die Vertreter von Bund und ...