Keine offenen Fragen mehr im Eurofighter-U-Ausschuss

Die Zeit der parlamentarischen Eurofighter-Untersuchungsausschüsse scheint nach zwölf Jahren nun endgültig zu Ende zu sein. Beim letzten Befragungstermin der dritten Ausschuss-Auflage am Freitag waren sich Repräsentanten der fünf Fraktionen einig, dass es keine Fragen mehr zu stellen gebe. Nicht das Parlament, sondern die Justiz sei nun am Zug, so der Tenor.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Ex-Minister Moser war einer der letzten Zeugen