"Keine Schikane vor Weihnachten": FPÖ präsentierte ihren "Historikerbericht"

Mit Spannung war der Bericht erwartet worden, 700 Seiten umfasst er, bei der Vorstellung am Montagvormittag wurde vor allem auf vorangegangene Kritik reagiert.

Es sei keine "Schikane" gewesen, den Bericht so kurz vor Weihnachten zu präsentieren, so begann FP-Generalsekretär Christian Hafenecker dann auch die Präsentation des "Historikerberichts" am Montagvormittag. Es habe zum Einen länger gedauert, weil sie länger auf zwei internationale Beiträge warten hätten müssen und weil ursprünglich eine Podiumsveranstaltung geplant gewesen wäre, bei der es Absagen gehagelt hätte. "Wir halten jetzt zumindest das Versprechen, den Historikerbericht noch vor Weihnachten zu veröffentlichen." Denn sonst hieße es, der Bericht sei wieder nicht im Jahr 2019 veröffentlicht worden. "Die Gegenöffentlichkeit bekommt ein kleines Weihnachtsgeschenk im Umfang von 700 Seiten."

Historiker Thomas Grischany, einer der Co-Autoren des Berichts und früherer Kabinettsmitarbeiter von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, betonte: "Wenn man das unvoreingenommen liest, kann man nicht ernsthaft glauben, dass die FPÖ durch Nazigedankengut zusammengehalten wird." Er halte das persönlich für eine unglaubliche Diffamierung aller, die jeden Tag ihre Arbeit an der Basis verrichten würden. Die Reaktionen beispielsweise im Standard-Forum seien "nicht ohne" gewesen. "Ich finde es krass, dass Menschen pauschal gleich als Rechtsextreme diffamiert werden." Über den im August vorgelegten Rohbericht sei geurteilt worden, obwohl niemand eine Zeile gelesen habe, kritisierte Grischany. "Bin sehr froh, dass der Historikerbericht nun online ist, eine Weihnachtslektüre, würde mich über Rückmeldungen und Diskussionen sehr freuen."

In Auftrag gegeben worden war der Bericht noch unter der Obmannschaft von HC Strache - und zwar als Folge der "Liederbuchaffäre" um die Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Udo Landbauer. Die Studie sollte demnach die Geschichte des Dritten Lagers aufarbeiten und auch "dunkle Flecken" der von früheren Nationalsozialisten mitbegründeten Partei beleuchten.

Andreas Mölzer sagte zusammenfassend: "Zu behaupten, die FPÖ ist eine Nachfolgepartei der NSDAP, wäre eine Verharmlosung des Nationalsozialismus." Die FPÖ hätte sich sehr wohl kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt.

Der Bericht der Historikerkommission

https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2019/PDFs/Buch-Historikerkommission-Web.pdf

Quelle: APA