Es ist ein ungeschriebenes innenpolitisches Gesetz, wonach einer neuen Regierung eine Schonfrist von 100 Tagen eingeräumt wird. Aber gilt diese Frist noch?

Was ist ein erstes wichtiges Datum für die türkis-grüne Regierung? Der 15. April. An diesem Tag endet die 100-Tages-Frist, die einer neuen Regierung üblicherweise als Einarbeitungszeit zugestanden wird und in der sie von der Opposition nicht allzu hart angefasst wird. ...