Keine Verschlechterung für Patienten trotz ÖGK-Defizits

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht nach dem Runden Tisch zur finanziellen Lage der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vom Mittwochabend Einigkeit in den zentralen Fragen. Es werde keine Erhöhungen oder Ausweitungen von Selbstbehalten und keine Leistungskürzungen geben, bestätigte sein Ministerium am Donnerstag. Keine Einigung gab es in der Frage des Kassen-Strukturausgleichs.

Anschober ortet Einigkeit in zentralen ÖGK-Fragen