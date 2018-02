Keine "Wendestimmung" vor Kärnten-Wahl

In einem Monat wählt Kärnten einen neuen Landtag. Eine komplette Umwälzung der politischen Kräfteverhältnisse ist nicht zu erwarten, von einer "Wendestimmung" kann keine Rede sein. Potenzial für Veränderung birgt allerdings die Regierungsbildung. Erstmals wird die Landesregierung nämlich nicht nach dem Proporz gebildet. Wen die Koalitionsverhandlungen an die Macht bringen, bleibt abzuwarten.

Die auf zwei Perioden ausgelegte Koalition zeigt deutliche Zerfallserscheinungen. Der Wechsel von Wolfgang Waldner zu Christian Benger als ÖVP-Landesrat tat der Harmonie im rot-schwarz-grünen Team nicht gut. Zu oft ging der studierte Forstwirt auch öffentlich auf Konfrontation, mehr die Interessen der schwarzen Kernklientel und weniger die politische Zusammenarbeit im Blick.

Eine Neuauflage der "Kenia-Koalition" nach der Wahl am 4. März ist mit den aktuell handelnden Personen unwahrscheinlich. Eher ist mit einer Zweierkoalition - blau-schwarz, falls rechnerisch möglich, rot-schwarz oder rot-blau zu rechnen. Rot-Grün dürfte eher nicht auf die erforderliche Mehrheit kommen. Ob das Team Kärnten tatsächlich in der einen oder anderen Variante das erhoffte "Zünglein an der Waage" wird spielen dürfen, müssen die Wähler entscheiden. Die Ausgangslage im Einzelnen:

Peter Kaiser und seiner SPÖ ist der breite Rückenwind von 2013 zwar abhandengekommen, dafür gelang es dem roten Landeshauptmann, in der Position eine gute Figur zu machen und ihr nach früheren Skandalen und Fehltritten viel von ihrer Würde zurückzugeben, was die Wähler durchaus schätzen dürften. Die wirtschaftlichen Zahlen für das Land haben sich verbessert, was natürlich bei weitem kein alleiniger Erfolg der Landesregierung ist, der SPÖ - und eingeschränkt auch den Koalitionspartnern - aber hilft. Die gut 37 Prozent von 2013 dürften zu halten sein.

Die Freiheitlichen werden nach dem unfassbaren Absturz von knapp 45 Prozent 2009 auf unter 17 Prozent 2013 bestimmt wieder zulegen. Platz eins als Wahlziel rückte zuletzt aber in den Hintergrund, das scheint auch den eigenen Strategen unwahrscheinlich. So wie Heinz-Christian Strache bei der Nationalratswahl, als Kärnten überwiegend blau wählte, wird Gernot Darmann die Wähler voraussichtlich nicht überzeugen. Dafür ist das Mitglied eines Mittelschüler-Kartellverbands in Sachen rechtsextremer Rand unverdächtig.

Die ÖVP hat es in Kärnten traditionell schwer, so reichte es 2013 gerade einmal für 14,40 Prozent. Auf der türkis-jugendlichen Kurz-Welle zu surfen, fällt den Kärntner Proponenten eher schwer, die neue Farbe spielt im Wahlkampf-Layout auch kaum eine Rolle. Allerdings sind die Schwarzen in den Gemeinden vergleichsweise stark vertreten, was Benger mit Bezirks-Terminen als gestaffeltem Wahlkampfauftakt zu nützen versucht.

Die Kärntner Grünen müssen nach dem Ausscheiden aus dem Nationalrat und einer im Sommer entstandenen Abspaltung, angeführt von der ehemaligen Landessprecherin, um den Wiedereinzug bangen. Wie in Niederösterreich könnten aber bisherige Wähler letztlich doch wieder ihr Kreuzerl bei Rolf Holubs Truppe machen, weil sie die Grünen doch im Landtag haben wollen. Beim letzten Mal waren das 12,1 Prozent.

Gerhard Köfer, einst SPÖ-Bürgermeister in Spittal und Stronach-Kandidat aus 2013, versucht es dieses Mal allein. Der Wahlkampf ist sehr auf seine Person zugeschnitten, auch haben sich viele seiner einstigen Mitstreiter abgewandt, die 11,2 Prozent von 2013 scheinen daher unerreichbar. Vielmehr ist seine Liste ebenso ein Vielleicht-Kandidat für den neuen Landtag wie die Plattform, mit der es die NEOS in Kärnten probieren. Sie treten gemeinsam mit der Gruppierung "Moja juzna koroska - Mein Südkärnten" an.

Zusätzlich gibt es vier weitere kleine Listen, denen praktisch keine Chancen zugesprochen werden: die schon angesprochene Grünen-Abspaltung "F.A.I.R", die KPÖ, das BZÖ und die Liste "ERDE".

