Kern klagt Strache wegen Ibiza-Video

Wegen des Ibiza-Videos droht Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nun weiteres Ungemach. Der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern klagte Strache wegen dessen Aussagen nun auf Verleumdung, berichtete die "Kronen Zeitung".

Der ehemalige FPÖ-Chef hatte in dem heimlich aufgenommenen Video behauptet, einen Informanten zu kennen, der sexuelle Handlungen Kerns mit Minderjährigen in Afrika belegen könne. Kern lasse sich diese abstrusen Anschuldigung nicht bieten und brachte Klage ein, hieß es in dem Bericht.

Quelle: APA