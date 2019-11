Kern schrieb offenen Brief an die SPÖ: "Lasse mich nicht scheibchenweise abmontieren"

Die SPÖ machte dieser Tage vor allem einen für die aktuelle Krise der Partei verantwortlich: den früheren Parteichef Christian Kern. Dieser meldete sich nun in einem offenen Brief an die Partei zu Wort. Er schreibt darin von falschen Zahlen und falschen Freunden.

Die SPÖ muss sparen. Am Dienstag kündigte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner an, 27 Mitarbeiter entlassen zu müssen. Die Probleme führte die Parteiführung vor allem auf eines zurück: den Schuldenberg, den Vorgänger Christian Kern der Partei hinterlassen habe. Über die Höhe der Schulden ist man sich allerdings auch innerhalb der Partei uneins: Am Dienstag hat Rendi-Wagner von 14 Millionen Euro gesprochen, am Mittwoch wurde jedoch ein Dokument aus der SPÖ-Parteizentrale veröffentlicht, in dem der Schuldenstand bei der Übergabe von Kern an Rendi-Wagner mit 10,6 Millionen Euro beziffert wurde. Christian Kern meldete sich nun mit einem offenen Brief an die Sozialdemokraten zu Wort. Sein Schreiben machte er am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite öffentlich.

Kern zu Parteischulden: "Falsche Zahlen"

Die Ereignisse der letzten Tage seien sehr "bedrückend" für den ehemaligen SPÖ-Chef gewesen und ließen ihm keine andere Wahl, als sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er habe die Partei in einem finanziell "prekären" Zustand und nach "schweren" Wahlniederlagen übernommen, schreibt Kern. Dennoch sei ihm nie in den Sinn gekommen, dies als "Rucksack voller Steine" zu bezeichnen, sondern er hätte die Aufgabe als Privileg angesehen.

In seinem Brief äußert sich Kern ganz konkret zu den Parteischulden: "Der Schuldenstand am Tag meiner Rücktrittserklärung hat nach einem umfassenden Sanierungsprogramm (...) 10,57 Millionen Euro betragen und nicht 14,9 wie neben anderen falschen Zahlen behauptet."

Abweichung von Kerns Kurs

Der Ex-Parteichef hebt zudem die Wahlerfolge der SPÖ während seiner Amtszeit hervor: "Wir haben bei der Nationalratswahl 2017 rund 100.000 Stimmen und einen kleinen Prozentanteil dazugewonnen. Wir waren de facto in allen großen Städten die Nummer eins - darunter auch Graz und Innsbruck. Bei den folgenden Landtagswahlen haben wir in drei von vier Fällen zulegen können."

Umfragen kurz vor seinem Abgang hätten die SPÖ bei 29 Prozent gesehen. Nach seinem Abgang habe sich die SPÖ bei 26 Prozent eingependelt, schreibt Kern und verweist auf die Online-Plattform: "neuwahl.com".

Zu den personellen Entscheidungen innerhalb der SPÖ meint Kern: "Viele Weichen waren für das neue Team an der Spitze gestellt", aber seine Nachfolgerin hätte sich dazu entschieden, den Kurs zu ändern.

Die Gegner "in den eigenen Reihen"

Christian Kern findet klare Worte zu den internen Querelen der SPÖ: "Ich habe im Wahlkampf 2017 erlebt, welchen Schaden Illoyalität verursachen kann. Und in der Oppositionszeit konnte man den Eindruck gewinnen, dass unser größter Gegner in den eigenen Reihen sitzt."

Er wolle sich von den "eigenen Leuten" nicht "scheibchenweise abmontieren" lassen.

Voller Hoffnung für die Zukunft endet Kerns Brief: "Unsere Zukunft sind die vielen Idealisten, die bis zum heutigen Tag für unsere Ideen brennen."

Er wünsche der SPÖ "von ganzem Herzen eine glückliche Hand und viel Erfolg bei den Weichenstellungen für die Zukunft."

Quelle: SN