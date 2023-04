Kern unterstützte Doskozil bei SPÖ-Wahlkampftour

Tags zuvor erst hatte Christian Kern seine Unterstützung für Hans Peter Doskozil offiziell bekannt gegeben, am Donnerstagabend standen die beiden gemeinsam auf der Bühne - in Neudörfl, beim Stopp der "Freundschaft-Tour" des burgenländischen Landesparteichefs für den Bundesparteivorsitz. "Hans Peter ist der best geeignete Kandidat", erklärte Alt-Kanzler dabei.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Kern lobte Doskozils 'glaubwürdige Politik'