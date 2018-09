KH Nord - Ex-Spitälerdirektorin verteidigt Grundstückswahl

Im Rahmen der Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord ist am Dienstag die frühere KAV-Spitälerdirektorin Susanne Herbek befragt worden. Die Wahl für das ÖBB-Gelände in der Brünner Straße, auf dem das Spital heute steht, sei auch im Nachhinein betrachtet, "eine gute und richtige Entscheidung" gewesen, urteilte Herbek, die in die Grundstücksfindung eingebunden war.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Ex-KAV-Spitälerdirektorin Herbek ist von der Wahl noch immer überzeugt