Kickback-Zahlungen an Haider führten nun zu Anklagen

Seit Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Causa Seenkauf. Nun erhebt sie Anklage, und zwar gegen zwei Personen sowie eine Firma. Sie hätten sich via Bestechung an Untreuehandlungen des ehemaligen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider beteiligt. Dieser habe beim Seenkauf Kickback-Zahlungen verlangt und erhalten.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Haider wurden Zahlungen versprochen