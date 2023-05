Kickl glaubt an Regierungsauftrag durch Van der Bellen

Herbert Kickl geht davon aus, dass ihn Bundespräsident Alexander Van der Bellen trotz anderslautender Signale im Fall eines freiheitlichen Wahlsieges mit der Regierungsbildung beauftragen würde. Alles andere wäre ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, sagte der FPÖ-Chef Donnerstagabend beim "C3 Business Talk" - "und ich glaube nicht, dass er es darauf ankommen lassen wird". Erneut gab Kickl das Ziel einer Zweierkoalition im Bund mit seiner Partei an der Spitze aus.

Bereits seine Entlassung als Innenminister nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos habe ihm der Bundespräsident nicht wirklich erklären können, meinte Kickl. Das Staatsoberhaupt würde sich daher noch schwerer tun, einen Wahlsieger nicht mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Das Video selbst, das zum Fall der damaligen FPÖ-ÖVP-Regierung geführt hat, bezeichnete Kickl als Elementarereignis, "das war wie der Raketeneinschlag ohne Sirenenvorwarnung".

Zu Koalitionspräferenzen hielt sich Kickl weiterhin bedeckt. "Für mich ist jede Partei regierungsfähig, die den Einzug in den Nationalrat schafft", meinte er nur. Rachegefühle gegen den ehemaligen Koalitionspartner ÖVP habe er nicht. Vielmehr lerne man aus Enttäuschungen, was auch bei den Regierungsverhandlungen in Niederösterreich nützlich gewesen sei, denn "ich habe gelernt, dass die ÖVP eine Sprache am besten versteht. Und das ist die Sprache der Macht".

Ob Kickl weiterhin Bundeskanzler werden will? "Das ist das, worauf ich hinarbeite", meinte er dazu trotz seiner Erfahrungen als Innenminister. ("Das war ein Höllenritt"). Als eines der ersten Projekte einer neuen Regierung unter blauer Führung will Kickl die österreichische Souveränität, also die Neutralität "retten". Zudem brauche es ein "Jahrzehnt der Bildung", damit "Leute herauskommen, die für den Arbeitsmarkt verwendbar sind".

Kickl resümierte beim Gespräch mit Thomas Prantner aber nicht nur die letzten Stunden der türkis-blauen Koalition, sondern auch seine Zeiten unter seinen jeweiligen Parteichefs - und scheute auch Fußball-Vergleiche nicht. So sei Heinz-Christian Strache "technisch für die Fisch" gewesen, "aber im Strafraum eine Wucht". Jörg Haider wiederum, der Kickl in die Politik geholt hatte, war "eher der Mittelfeldregisseur".

Trotz aller Offenheit plauderte der FPÖ-Chef beim "C3 Business Talk" im Management Club nichts Privates aus, denn: "Ich habe zu Hause meine 'Festung Kickl'". Kein Geheimnis ist seine Leidenschaft für die Bergwelt. Dazu meinte er: "Die Natur ist gefährlich, aber sie meint es nicht böse mit mir. Das ist der Unterschied zur Gesellschaft." Obwohl Kickl Probleme mit manchen Vertretern der Amtskirche hat, sei er durch die Philosophie zum Glauben gekommen. "Ich habe auch mein Büro segnen lassen. Da setze ich auf den Beistand von oben."