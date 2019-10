Kickl-Kritik an Fischer wegen Auftritt in Abdullah-Zentrum

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat Kritik an Alt-Bundespräsident Heinz Fischer für dessen bevorstehenden Auftritt bei einer Konferenz des umstrittenen Wiener "König-Abdullah-Zentrums für den interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) geübt. Kickl kündigte am Montag an, seine Partei werde bald einen neuerlichen Antrag zur Schließung des von Saudi-Arabien finanzierten Zentrums einbringen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOE KLAMAR Kickl kündigte neuerlichen Schließungsantrag des Zentrums an