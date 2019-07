Kickl kritisiert Van der Bellen

Ex-Innenminister und der jetzige geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weil dieser Kickl nicht noch einmal als Innenminister angeloben würde. "Der Bundespräsident steht nicht über der Verfassung, auch wenn manche das glauben. Und in der Verfassung steht, dass das Recht vom Volk ausgeht", so Kickl in der Tageszeitung "Österreich".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ex-Innenminister Herbert Kickl fühlt sich ungerecht behandelt