Kickl lädt Van der Bellen mit offenem Brief in Nationalrat

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen per offenem Brief für die Sondersitzung am Mittwoch in den Nationalrat eingeladen. So könne er "Augen- und Ohrenzeuge" werden, wie sich ÖVP und Grüne verhielten. Die Sondersitzung auf Verlangen von SPÖ und FPÖ beschäftigt sich mit den vor kurzem bekannt gewordenen Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Van der Bellen von Kickl zu Sondersitzung geladen