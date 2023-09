FPÖ-Obmann Kickl geht mit Messerschleifer auf Tournee

FPÖ startet Offensive im "heißesten politischen Herbst, den es je gegeben hat"

Einen Tag nach ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Mittwoch auch sein Herausforderer Herbert Kickl seine Herbstkampagne vorgestellt. Der FPÖ-Obmann kündigte "den heißesten politischen Herbst, den es je gegeben hat", an. Im Rahmen einer blauen "Großoffensive", so Kickl, soll es in ganz Österreich "echte Begegnungen und ein ehrliches Miteinander mit der Bevölkerung geben".

Wie Generalsekretär Michael Schnedlitz ausführte, sollen diese Begegnungen im Rahmen eines "FPÖ-Heimatherbstes" erfolgen. Neben politischen Gesprächen sollen dabei auch Volksmusik, Krapfenbacken, Kinderperchtenläufe, geselliges Beisammensein und bodenständiges Handwerk angeboten werden, kündigte Schnedlitz an. Kickl soll bei seiner Tournee von einem "mobilen Serviceteam" begleitet werden. Bei einer Schneiderin werde man sich die Hose kürzen oder den Reißverschluss reparieren lassen können. Bei einem Scherenschleifer werde man sich das Messer schärfen lassen können.

"Wir wollen ein Herz und eine Seele mit der österreichischen Bevölkerung sein", nannte Kickl als Ziel der Herbstoffensive. Es gehe um eine Renaissance des Hausverstandes und der Normalität. Er selbst will sich, wie er sagte, als "besonnener Bundeskanzler und guter Familienvater" für die Österreicher präsentieren.

Kickl glaubt, dass es bis zu seinem angepeilten Amtsantritt als "Volkskanzler" nicht mehr lange dauern wird. Er rechnet damit, dass die ÖVP statt im Herbst schon im März 2024 wählen lassen will, um danach unter ihrer Führung eine Dreierkoalition mit der SPÖ und Grünen oder Neos zu bilden. Der ÖVP gehe es nur um den Machterhalt, kritisierte Kickl. Dabei schrecke sie auf vor Lügen nicht zurück. Nicht einmal das Bier, das Nehammer im Bierzelt trinke, sei echt.