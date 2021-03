Kickl ortet "Schildbürgerstreich" in Vorarlberg

Auf scharfe Kritik stoßen die Öffnungsschritte in Vorarlberg bei der FPÖ: Klubchef Herbert Kickl ortete am Mittwoch wegen der Testpflicht einen "Murks der Sonderklasse" und einen "Schildbürgerstreich". Es handle sich um die weitere "Etablierung eines Bestrafungs- und Überwachungssystems", polterte Kickl in einer Aussendung.

SN/AFP FPÖ-Klubchef bei einer seiner Reden bei der Corona-Demo am 6. März in Wien.