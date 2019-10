Kickl reklamiert bei Koalition Innenressort für FPÖ

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Mittwoch das Innenministerium für die Freiheitlichen reklamiert, sollte es doch zu Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP kommen. Es sei für ihn "unvorstellbar", dass das Ressort an die Volkspartei gehe und einen Unabhängigen für das Amt müsse man ihm erst einmal zeigen: "Den gibt es nicht", so der frühere Innenminister vor der Präsidiale.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Ex-Innenminister Kickl stellt Anspruch