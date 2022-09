Kickl steht auf dem Prüfstand

Die FPÖ wählt ihren Obmann. Und der wird wieder Herbert Kickl heißen. Doch trotz guter Umfragewerte läuft es für den lauten Oppositionspolitiker und seine freiheitliche Partei nicht nach Plan.

88,24 Prozent. Mit diesem Ergebnis wurde Herbert Kickl im Juni 2021 zum FPÖ-Parteichef gewählt. Am Samstag muss er sich nun in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten bei einem blauen Bundesparteitag seiner ersten Wiederwahl stellen. Das Ergebnis, das Kickl dort einfahren kann, wird auch den inhaltlichen Kurs der Partei stark beeinflussen.

Immerhin war bereits Kickls Wechsel an die Parteispitze ein Richtungsstreit innerhalb der FPÖ vorausgegangen. Der Mann in der zweiten Reihe, als der Kickl lange Jahre in der Partei ...