Kickl stichelt weiter gegen FPÖ-Parteichef Hofer

An der FPÖ-Spitze köchelt es weiter: Nachdem Klubchef Herbert Kickl zuletzt offen sein Interesse an der Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl kundgetan hat, richtete er nun Parteichef Norbert Hofer aus, dass dieser bei einer etwaigen Anklage im Zuge der Asfinag-Causa als Dritter Nationalratspräsident zurücktreten müsste. "Die Frage wird sich nicht stellen, weil ich immer korrekt handle", konterte Hofer auf Anfrage der APA am Mittwoch knapp.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Hofer und Kickl wären beide für Spitzenkandidatur bereit.