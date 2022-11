Kickl will österreichischen Grundrechtskatalog

FPÖ-Obmann Herbert Kickl schwebt angesichts der aktuellen Flüchtlingswelle die Schaffung eines eigenen österreichischen Grundrechtskatalogs vor. Anlass für die Forderung war ein Lokalaugenschein am Dienstag an der burgenländischen Grenze in Nickelsdorf. Das Innenministerium kapituliere vor einer "Völkerwanderung", so Kickl bei einer in einem Gasthaus abgehaltenen Pressekonferenz. Schützenhilfe erhielt er von seinen Landeschefs aus dem Burgenland und Niederösterreich.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kickl will striktes Vorgehen in Sachen Asyl