Kickls Generalsekretär noch einmal vor BVT-Ausschuss

Der BVT-Untersuchungsausschuss startet mit einem prominenten Zeugen in die Ausschuss-Woche: Innenminister Herbert Kickls (FPÖ) Generalsekretär Peter Goldgruber muss am Dienstag erneut ins Parlament kommen. Die Abgeordneten orten nämlich zahlreiche Widersprüche in seinen Aussagen. Eine Zwangsvorführung droht indes einer der Hauptbelastungszeugen, Ria-Ursula P. - sie ist nicht erreichbar.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Goldgruber soll Widersprüche klären