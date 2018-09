Kickls Kampfgegen die Medien

Die Regierung lebt von der gezielten Kontrolle ihrer Botschaften. Doch sogar aus Sicht der ÖVP hat Herbert Kickl den Bogen überspannt.

Die Schelte kam unerwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der sich bisher selten zu Missgriffen seiner Minister zu Wort meldete, rügte aus dem fernen New York Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach dessen Vorhaben, manche Medien gezielt vom Informationsfluss abzuschneiden. Das blau geführte Innenressort hatte die Medienstellen in den neun Landespolizeidirektionen in einem Mail aufgefordert, dass kritische Medien mit einer Info-Sperre zu belegen seien und der Fokus in der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit stärker auf Ausländerkriminalität zu richten sei (siehe Faksimile).