Kinderbetreuung: Bogner-Strauß will mit Kärnten sprechen

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) will wegen Kritik aus den drei roten Bundesländern in Sachen Kinderbetreuung das Gespräch mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) suchen. Dieser sei "sozusagen das Sprachrohr" der drei Länder, weshalb das Gespräch zuerst mit ihm erfolgen solle, sagte sie am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal". Die Länder fordern indes ein gemeinsames Gespräch.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bogner-Strauß scheint kein gemeinsames Gespräch zu wollen