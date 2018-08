Kinderbetreuung: Bundesbeitrag bleibt, Länder zahlen mehr

Die Verhandler von Bund und Ländern haben eine Einigung zum weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich erzielt. Eckpunkte sind, dass der Bundesbeitrag in den kommenden vier Jahren nun doch nicht reduziert wird, die Länder mehr zahlen und ein Kopftuchverbot kommt. Verkündet wurde das in einem Kindergarten in Fischamend. Ein fertiges Papier gab es dabei noch nicht.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Angelika Wa Finanzierung der Kinderbetreuung steht