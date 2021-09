Kindergärten: Es braucht mehr Unterstützung

Die Situation in den Kindergärten ist seit Corona herausfordernder denn je. Die Erschöpfung ist groß. Denn wie durch ein Brennglas zeigen sich die alten Schwachstellen im System.

Eine dreiwöchige Sicherheitsphase, drei Coronatests pro Woche für jede Schülerin und jeden Schüler: Vom strikten Testregime in den Schulen sind die Kindergärten weit entfernt. Weder gibt es eine verpflichtende Sicherheitsphase noch Coronatests für die Kleinsten. Zumindest nicht flächendeckend. Jedes Bundesland macht, was ihm am sinnvollsten erscheint. Lutschertests, Pilotprojekte für PCR-Tests, freiwillige Screenings - oder nichts von alledem. Neun Länder, neun Konzepte. Fix ist nur, dass Kindergartenpädagoginnen nur geimpft oder getestet arbeiten dürfen. Österreichweit.

"Nicht immunisierte Kolleginnen müssen zu ...