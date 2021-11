Kindergärten im Lockdown halbvoll

Im aktuellen Lockdown dürfte gut die Hälfte der Kinder in den Kindergarten gehen, zeigt ein APA-Rundruf in den Ländern, bei Städten und Trägern. So manche Häuser in Wien, Niederösterreich, Tirol und der Steiermark seien allerdings voll, berichtet Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ) der APA. "Dort merkt man nicht, dass Lockdown ist."

SN/APA/dpa-Zentralbild/Monika Skoli Manche Standorte sind ganz voll