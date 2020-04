Kindergarten-Erlass: Betreuungsangebote für alle Kinder

Das Gesundheitsministerium hat in einem neuen Erlass klargestellt, dass Kindergärten und Kindertagesstätten vorerst bis 15. Mai weiterhin geöffnet bleiben. Die Landeshauptleute sollen durch Verordnung anweisen, dass "alle Betreuungsangebote für alle Kinder sichergestellt und angeboten werden", heißt es in dem Dokument, das am Freitag auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht wurde.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Betreuung der Kinder soll sicher gestellt werden