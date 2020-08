Klagswelle nach Bankenkrach

Die Schieflage der Commerzialbank Mattersburg hätte erkannt werden müssen, sagen Rechtsanwälte und bereiten Amtshaftungsklagen gegen die Republik vor. Die Neos wollen eine unabhängige Untersuchung nach dem Vorbild der "Griss-Kommission".

Der Zusammenbruch der Commerzialbank Mattersburg dürfte dem Bund eine Welle an Klagen bescheren. Rechtsanwalt Markus Spani, der sich auf ein Gutachten des Sachverständigen Oliver Lintner stützt, richtete am Donnerstag heftige Kritik an den Kontrollorganen der Republik. Die Auffälligkeiten der Jahresabschlüsse ...