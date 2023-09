BILD: SN/APA

So wird’s diesmal mit Sicherheit nicht sein: Einst inszenierten die Parteien ihre Klausurtagungen als mediale Großevents mit fototauglichen Motiven vor malerischer Kulisse. Heute legen sie es eher unauffällig an. Das Bild zeigt den damaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol, den damaligen Kanzler Wolfgang Schüssel und den damaligen ÖVP-Klubchef Wilhelm Molterer 2004 an den Gestaden des Wolfgangsees.