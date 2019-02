Kleiner Rückschlag für die ÖVP

AK-Wahl im Westen: Die ÖVP verlor leicht, allerdings auf hohem Niveau.

Die Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und den Arbeitnehmerorganisationen könnten erstmals Wirkung zeigen. Der ÖAAB/FCG (also die ÖVP-Arbeitnehmer) musste bei den Arbeiterkammerwahlen in Tirol und Vorarlberg leichte Verluste hinnehmen. In Tirol sank der Stimmenanteil der "schwarzen" Arbeitnehmer von 63,95 auf 61,4 Prozent. Die SPÖ-Gewerkschafter erzielten leichte Zugewinne und halten nun bei 19,7 Prozent, die FPÖ gewann ebenfalls dazu und erzielte 8,7 Prozent.