"Kleiner U-Ausschuss" über Corona-Beschaffung beendet

Der "kleine Untersuchungsausschuss" zur Überprüfung der Corona-Beschaffungen der Regierung hat am Donnerstag seine Zeugenbefragungen abgeschlossen. Aus Sicht der Opposition haben sich eindeutig Fehler etwa bei den Masken-Ankäufen offenbart. Sie wird ihre Erkenntnisse in einem Bericht zusammenfassen, der im Juli-Plenum diskutiert wird. Gegenteilig ist freilich die Haltung der ÖVP: Sie sieht erwiesen, dass in der Krise richtig und schnell gehandelt wurde.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Bernhard Bonelli wird zum Hygiene Austria-Skandal befragt