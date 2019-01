Kleinverdienern hilft nur Beitragssenkung

Die Regierung will die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Das unterste Einkommensviertel zahlt jetzt schon keine Lohnsteuer.

Wortkarg gibt sich die Regierung vor ihrer Klausur in Mauerbach. Erst dort will sie ihre Pläne zur Steuerreform verkünden. Nur so viel wird betont: Ziel sei die Entlastung unterer und mittlerer Einkommen. Für sie ist jetzt schon keine oder nur wenig Lohnsteuer zu bezahlen. Will man die Wenigverdiener entlasten, gibt es nur zwei Möglichkeiten: niedrigere Sozialversicherungsbeiträge oder eine Negativsteuer. Da Letztgenannte unter Türkis-Blau wohl auszuschließen ist, bleibt die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge.